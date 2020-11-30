Авиакомпания “Уральские авиалинии” начала регулярные рейсы по маршруту Москва - Гюмри – Москва

30 ноября авиакомпания “Уральские авиалинии” начала регулярные рейсы по маршруту Москва (аэропорт Домодедово) - Гюмри (аэропорт Ширак) - Москва (аэропорт Домодедово). Как передает Арменпресс, об этом сообщает ЗАО “Международные аэропорты Армении”.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю, в каждый понедельник.

По вопросам авиабилетов, их приобретения и других подробностей следует обращаться в авиакомпанию.

Авиакомпания “Победа” 26 ноября возобновила рейсы из Москвы (аэропорт Внуково) в Гюмри (аэропорт Ширак) и обратно в Москву (аэропорт Внуково).