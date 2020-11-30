Из 500 лифтов, которые должны быть заменены, установлены уже 251

Мэрия Еревана в рамках программы 2020 года замены 500 лифтов в жилых домах столицы продолжает этот процесс. Как передает Арменпресс, управление информации и общественных связей мэрии Еревана сообщило, что 251 из них уже установлены.

Организация-подрядчик сообщила, что остальные 249 лифтов уже закуплены у производителя и отправлены в Армению. Отмечается, что в течение последних 30 лет в Ереване было заменено около 20 лифтов.