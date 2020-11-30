Санду раскритиковала законопроект о статусе русского языка в Молдавии

Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что партия социалистов поднимает вопрос об использовании русского языка в работе государственных органов страны для того, чтобы разделить общество.

Ранее Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект, который предусматривает, что государственные структуры будут обязаны общаться с гражданами страны в том числе и на русском языке.

"Не видела этого проекта, но знаю, почему социалисты это сделали именно сейчас - они испугались того, что жители страны объединись, чтобы бороться с коррупцией и навести порядок в стране. Этим проектом хотят разделить общество и поднять людей на баррикады", - заявила Санду.

Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР. Этот документ гласит, что русский язык на территории Молдавии является средством межнационального общения,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.