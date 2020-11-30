В ОЗХО подтвердили уничтожение 98,3% запасов химического оружия в мире

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) может подтвердить к настоящему моменту уничтожение в мире 98,3% запасов химоружия первой категории. Об этом объявил в понедельник глава организации Фернандо Ариас, выступая на 25-й Конференции государств - участников ОЗХО.

"Секретариат преисполнен решимости исполнять свой мандат и служить на благо государствам-участникам в этот сложный период, - отметил он. - Проверка уничтожения химического оружия на объектах продолжалась благодаря мерам, которые позволяют обеспечить здоровье и безопасность инспекторов и сотрудников объектов. По состоянию на 31 октября в общей сложности было уничтожено 96 303 метрических тонны или 98,3% объявленного химического оружия первой категории", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Единственным членом ОЗХО, у которого имеются запасы химического оружия, являются США. Его уничтожение в настоящее время продолжается и должно завершиться в 2023 году. Россия завершила ликвидацию своих запасов в 2017 году.