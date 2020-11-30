Америабанк успешно разместил первые “зеленые” облигации Армении

Америабанк выпустил “зеленые” облигации в евро на сумму, эквивалентную 50 миллионам долларов США, что стало важной сделкой на местном финансовом рынке как первый в истории проект по выпуску “зеленых” облигаций в Армении. Арменпресс передает сообщение Америабанка, что облигации были структурированы в соответствии с международно признанными принципами зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала.

Дебютные “зеленые” облигации Америабанка выпускаются в тесном сотрудничестве с нашим давним партнером - FMO, Голландским банком развития предпринимательства, который также является основным инвестором в этой сделке. Компания “Sustainalytics”, мировой лидер по исследованиям и анализу в области устойчивого развития, представила заключение второй стороны по нашей концепции зеленых облигаций, подтверждающее соответствие концепции международным принципам зеленых облигаций и мировым рыночным стандартам. Компания “Ernst & Young” выступила в качестве внешнего консультанта по разработке концепции и адаптации целей устойчивого развития к нашей основной деятельности.

Артак Анесян, генеральный директор Америабанка, прокомментировал это следующим образом: “Мы рады сообщить, что Америабанк с успехом выпустил первые в истории Армении “зеленые” облигации. Средства, привлеченные посредством “зеленых” облигаций, дают уникальную возможность иметь важную роль в финансировании “зеленых” проектов, способствующих экологической устойчивости. Хочу поблагодарить наших партнеров из FMO за их содействие и готовность стать ключевым инвестором этой знаковой сделки. И наконец, с этим успехом я хотел бы поздравить и нашу команду Америабанка”.

Директор по инвестициям FMO Хуиб-Ян де Ройтер добавил: “Сегодняшний день знаменует еще один важный шаг в наших крепких и успешных деловых отношениях с Америабанком. За прошедшие годы мы вместе осуществили немало проектов: субординированный кредит, кредитные линии, а также специальное финансирование молодых предпринимателей. В 2019 году мы пришли к соглашению относительно “зеленого” финансирования, результатом которого и стали “зеленые” облигации, которые мы вам представляем сегодня. Я с нетерпением жду будущего сотрудничества. Мы готовы поддерживать Америабанк и в дальнейшем, в деле разработки “зеленой” стратегии, чтобы помочь нашему партнеру достичь своих амбиций - стать ведущим “зеленым” банком страны”.

Об FMO

FMO - Голландский банк развития предпринимательства. Инвестируя более чем в 80 странах, FMO поддерживает создание рабочих мест и доходов, чтобы улучшить жизнь людей в тех частях мира, где это может иметь наибольшее значение. Роль FMO выходит за рамки финансирования, так как банк помогает предприятиям работать и развиваться прозрачно, экологически и социально ответственно.

Поскольку партнеры FMO из разных стран обслуживают миллионы клиентов, внедрение передового опыта оказывает положительное влияние на развитие каждой страны. Наши партнеры создают рабочие места, обеспечивают людей доходом, собирают налоги и вносят свой вклад в развитие здорового частного сектора. Это позволяет строить местную экономику, которая предлагает возможности для людей без ущерба, возможности будущих поколений. FMO - один из крупнейших в мире двусторонних банков развития частного сектора. Для получения дополнительной информации посетите www.fmo.nl

Об Америабанке

Америабанк - динамично развивающийся банк и один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов Армении с четко сформулированной цифровой повесткой дня. Америабанк, первый инвестиционный банк в Армении, который является универсальным банком, предлагающим инновационные корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги в рамках комплексного пакета банковских решений.



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