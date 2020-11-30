Время в Ереване: 11:07:36,   30 Ноябрь

Заседание Евразийского межправсовета пройдет в формате видеоконференции

Заседание Евразийского межправсовета пройдет в формате видеоконференции

 Заседание Евразийского межправительственного совета планируется провести 4 декабря в формате видеоконференции, а не очно в Москве, как ранее планировалось. Как передает Арменпресс, об этом сообщила помощница главы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"4 декабря состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств, но не в очном формате, как планировалось ранее, а в режиме видеоконференцсвязи", - написала она в Facebook.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации