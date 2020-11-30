Заседание Евразийского межправсовета пройдет в формате видеоконференции

Заседание Евразийского межправительственного совета планируется провести 4 декабря в формате видеоконференции, а не очно в Москве, как ранее планировалось. Как передает Арменпресс, об этом сообщила помощница главы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"4 декабря состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств, но не в очном формате, как планировалось ранее, а в режиме видеоконференцсвязи", - написала она в Facebook.