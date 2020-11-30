Заключенные одной из тюрем Шри-Ланки, расположенной в окрестностях крупнейшего города страны Коломбо, устроили бунт после того, как администрация учреждения отказалась выполнять их просьбы о тестировании на коронавирус и других мерах борьбы с инфекцией. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Агентство со ссылкой на представителя местной полиции Аджита Рохану (Ajith Rohana) передает, что инцидент произошел в исправительном учреждении Махара (Mahara) в 15 км от Коломбо накануне, 29 ноября. По его словам, заключенные попытались захватить контроль над тюрьмой. Кроме того, сотни осужденных пытались убежать во время беспорядков.

В результате охранники тюрьмы открыли огонь, шесть заключенных погибли, 35 пострадали. Кроме того, серьезные травмы в ходе бунта получили двое тюремных служащих. Для контроля за ситуацией в учреждении были переброшены дополнительные полицейские силы, добавил Рохана.

В свою очередь адвокат Сенака Перера (Senaka Perera) сообщил, что недовольство заключенных вызвал тот факт, что их просьбы о тестировании на коронавирус и изоляции инфицированных осужденных уже более месяца игнорируются администрацией тюрьмы.

AP отмечает, что аналогичные "коронавирусные" волнения произошли за последние несколько недель и в других тюрьмах страны. По последним данным, коронавирус был выявлен у более чем 1 тыс. заключенных в пяти тюрьмах Шри-Ланки. По меньшей мере двое инфицированных скончались. Кроме того, COVID-19 обнаружили почти у 50 тюремных охранников.

Всего в Шри-Ланке коронавирусом заразились 22 988 человек, 109 инфицированных скончались, отмечает AP.