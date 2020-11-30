В ЕЭК заявили, что в 2021 году в ЕАЭС подготовят проект договора по ценам на газ

Проект договора по вопросам формирования цен на газ и тарифов на его транзит должен быть разработан в будущем году в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"У нас есть программа формирования общего рынка газа. В соответствии с ней в 2021 году должен быть разработан проект международного договора, где будут прописаны - мы так рассчитываем - все детали и нюансы: формирование цены на газ и тарифов на прокачку", - отметил глава ЕЭК, слова которого приводит агентство БелТА.

Мясникович также сообщил, что ЕАЭС переходит к новой фазе развития - проектной интеграции - и готов предложить проекты на $200 млрд.

"Мы переходим в новую фазу (и это во многом благодаря Беларуси) - проектной интеграции, когда кроме общесистемных мер будут вырисовываться конкретные меры для сферы материального производства, для социальной сферы, - сказал Мясникович, слова которого приводит агентство БелТА. - Например, мы в ЕЭК вместе со странами проработали карту индустриализации. Уже набирается совместных проектов, которые можно предложить и частному бизнесу, и потенциальным зарубежным инвесторам, на 200 млрд долларов по сметной стоимости".