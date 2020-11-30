Президент Армен Саркисян направил письмо Владимиру Путину

Президент Республики Армения Армен Саркисян по вопросу возвращения военнопленных и заложников, находящихся в Азербайджане, обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в управление по связям с общественностью аппарата президента Армении.

В письме президента Саркисяна, в частности, отмечается, что общество и диаспора Армении крайне обеспокоены ситуацией вокруг оказавшихся в азербайджанском плену солдат и гражданских лиц.

Посредничество президента России будет большим содействием в решении чрезвычайно чувствительной проблемы возвращения наших военных и гражданских лиц, а также тел погибших.