В вопросе Крыма Турция станет хорошим партнером Украины: министр иностранных дел Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в создании Крымской платформы Турция будет хорошим партнером Украины. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на информационный сайт “Анадолу ажанс”.

Кулеба сообщил корреспонденту сайта, что Украина хочет исправить историческую ошибку, создав Крымскую платформу. “Есть только одно решение. Россия должна уйти с оккупированных территорий Украины, Украина должна восстановить свою территориальную целостность, свой суверенитет над этими территориями”, - сказал он. Кулеба также заявил, что Украина к решению вопросов по Крыму и Донбассу подходит со стратегической точки зрения.

Кулеба поблагодарил Турцию за оказываемую поддержку, отметив, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский усердно работают над решением различных вопросов. Особо министр остановился на вопросе крымских татар.

Правительство Украины поддерживает создание Крымской международной платформы, на которую оно хочет перенести обсуждение крымского вопроса. Президент Украины Владимир Зеленский, бывший в Турцию с официальным визитом 16 октября 2020 года, после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Турция готова поддержать эту платформу, поскольку Турция и Украина договариваются о безопасности в бассейне Черного моря.

Мэри Вардумян