Банки Армении в Ширакской и в Лорийской областях реализуют программы продолжительного содействия

Придерживаясь принципов корпоративной и социальной ответственности, Союз банков Армении совместно с банками в Ширакской и Лорийской областях реализует программы содействия. Как передает Арменпресс, служба по связям с общественностью Союза банков Армении сообщает, что хотя учебный год в Карабердской средней школе Ширакской области начался в сентябре, но 140 учеников единственной школы села не посещали школу. Причиной была не только эпидемия, но и крыша снесенная в мае сильным ветром. В результате чего были повреждены имущество и внутреннее пространство школы. В надежде на содействие со стороны администрация Ширакской области обратилась в Союз банков Армении и к армянским банкам. Ответ не заставил себя долго ждать. В результате полностью была отремонтирована крыша, и школа вернулась к нормальной работе.

Кстати, Союз банков Армении запустил программы содействия сфере образования Ширакской области еще в 2018 году, когда банками Армении была инициирована и осуществлена программа полного обеспечения 24 школ области компьютерами, ремонт и оснащение компьютерных классов, соответствующих требованиям современного образования.

Следующая программы содействия СБА была направлена общине Ширакамут Лорийской области. Здесь была сооружена ограда нового футбольного поля.