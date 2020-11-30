Известны победители конкурса лучших цифровых решений по борьбе с Covid-19

Известны итоги конкурса на лучшие цифровые решения для предотвращения распространения инфекции Covid-19 на территории Евразии и преодоления негативных последствий, организованного Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития.

Итого конкурса во время видеомоста Москва-Ереван-Минск-Нур-Султан представил заместитель председателя ЕАБР Тигран Саркисян.

По словам Саркисяна, от разных компаний поступило 163 заявки: 12 заявок из Армении, 17 заявок из Беларуси, 58 заявок из Казахстана, 27 заявок из Кыргызстана, 14 заявок из Таджикистана, 35 заявок из России. Для оценки была создана специальная группа экспертов, состоящая из соответствующих сотрудников банка. Были отобраны 16 участников финала, которые получили дополнительные консультации.

“Представлено множество актуальных цифровых решений проблемы распространения эпидемии Covid-19. Речь идет, например, о дистанционной медицине, переход к онлайн режиму процессов бизнеса, переходу к бесконтактному обслуживанию клиентов и т.д.”, - рассказал Тигран Саркисян, добавив, что выбрать победителя было непросто.

В итоге было выбрано 4 победителя. Первым победителем стала программа “Be to be cloud” компании “Smart Staffing” из России. Второй победитель - программа “Forum Viar” казахстанской компания Tentek. Третий победитель - Интернет-врач компании «Мобильные медицинские технологии» из России. Четвертый победитель проект - “Online doctor”, компании “Pluse TDE” из Беларуси.

Саркисян поблагодарил всех участников за их идеи.

Церемония награждения состоится в рамках Первой Евразийской конференции, которая пройдет в Москве 4 декабря.

Анна Григорян