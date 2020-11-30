В военной промышленности необходимы реалистичные проекты: премьер-министр Армении

В правительстве под председательством премьер-министра Никола Пашиняна прошло заседание Военно-промышленного комитета. Как передает Арменпресс, об этом сообщили из управления информации и общественных связей аппарата премьер-министра. В своем вступительном слове премьер-министр Пашинян коснулся создания военно-промышленного комплекса. “После принятия Закона “О Военно-промышленном комплексе” в Армении в 2015 году военная промышленность является одной из самых обсуждаемых тем в нашей стране. Но на самом деле мы можем констатировать, что результаты, которые мы имеем сегодня, вовсе не являются удовлетворительными, потому что, к сожалению, нам не удалось разработать такие системы, которые позволяли бы говорить, что военно-промышленный комплекс в Республике Армения состоялся. В связи с создавшейся ситуацией нам, возможно, придется подвести итоги того, что произошло в предыдущем периоде, недостатки предыдущего периода, понять, какие реалистичные программы мы можем иметь в сфере военной промышленности, чтобы комплекс мог стать движущей силой экономики и промышленности нашей страны, чтобы гарантировать нашу безопасность в соответствии с современными вызовами.

Министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян выступил с докладом о текущем состоянии работ, проводимых в оборонно-промышленном комплексе.

Следующее обсуждение было о направлениях развития и о том, что предстоит сделать в условиях послевоенных реалий. Обсуждались вопросы технологического развития военно-промышленного комплекса, комплектования профильными специалистами, продвижения технологического образования, установления активной связи между наукой и экономикой и военной промышленностью.

Приоритетом были признаны реформы системы образования, а также работы по удовлетворению спроса на специалистов, необходимых для военно-промышленного комплекса.

Были представлены специальные исследовательские и опытно-конструкторские работы, намеченные на 2020 - 2021 гг.