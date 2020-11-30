С 1 по 5 в Армении декабря ожидается погода без осадков

Днем 30 ноября, с 1 по 5 декабря на территории республики осадков не ожидается, ночью и утром местами может быть туман. Ветер юго-восточный, 3 - 8 м/с. Как передает Арменпресс, по сообщению МЧС Республики Армения, во второй половине дня 1 и 2 декабря температура воздуха постепенно повысится на 2 - 3 градуса.

В Ереване днем 30-го ноября, с 1 по 5 декабря ожидается погода без осадков, ночью и в утренние часы будет туман.