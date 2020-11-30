Парень, который пианино поменял на оружие: репортаж BBC о пропавшем без вести армянском воине

Британский канал BBC подготовил репортаж о 22-летнем Согомоне, пропавшем в дни второй арцахской войны.

Как передает Арменпресс, издание отмечает, что игравший на пианино и саксофоне Согомон во время войны заменил свой музыкальный инструмент оружием.

“До службы в армии, он научился играть на саксофоне, чтобы служить в оркестре. Но там, где он служил, оркестра не было”, - рассказывает сестра Согомона, добавляя, что брат с малых лет не любил драться.

Члены семьи Согомона не имеют сведений о Согомоне с 1 октября.

“Его командир сказал, что Согомон умер, но был и другой, видевший его на следующий день”, - отмечает сестра пропавшего военнослужащего.

Родственники 22-летнего военнослужащего не теряют надежды, что Согомон вернется.

“Я надеюсь и жду, что Соломон вернется, - отмечает отец Соломона Камсар.

В репортаже BBC говорится, что многие семьи ждут своих пропавших сыновей. Все еще идет процесс идентификации тел погибших воинов.