Певец - езид исполнил песню, посвященную своим погибшим соотечественникам

Проживающий в Германии езидский певец Ибрагим Халил записал новую песню, посвященную памяти езидских парней, погибших в Арцахской войне.

Как передает Арменпресс, песня “Мы не умрем” уже в интернете.

“Их дело бессмертно. Слава и честь всем Вам”, - отметил певец.