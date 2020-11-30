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Певец - езид исполнил песню, посвященную своим погибшим соотечественникам

Певец - езид исполнил песню, посвященную своим погибшим соотечественникам

 Проживающий в Германии езидский певец Ибрагим Халил записал новую песню, посвященную памяти езидских парней, погибших в Арцахской войне.

Как передает Арменпресс, песня “Мы не умрем” уже в интернете.

“Их дело бессмертно. Слава и честь всем Вам”, - отметил певец.


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