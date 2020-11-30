Певец - езид исполнил песню, посвященную своим погибшим соотечественникам
Проживающий в Германии езидский певец Ибрагим Халил записал новую песню, посвященную памяти езидских парней, погибших в Арцахской войне.
Как передает Арменпресс, песня “Мы не умрем” уже в интернете.
“Их дело бессмертно. Слава и честь всем Вам”, - отметил певец.
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