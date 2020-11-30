Сержант из-под огня противника вынес 10 раненых военнослужащих: эпизоды героизма

Армия обороны Арцаха продолжает представлять эпизоды героизма из дней войны.

Как передает Арменпресс, АО рассказала и о других героях наших дней. Один из них - сержант Нарек Мясникович Карапетян. В ходе оборонительных боев на юго-востоке страны он уничтожил пять вражеских танков.

На том же участке оборонительной линии сержант Гарник Арманович Карапетян сбил один танк противника, а сержант Ара Варданян - одну боемашину.

Пять танков, принадлежащих вражеским силам, и один “КамАЗ” уничтожил младший сержант Айк Араратович Казарян.

Капитан Ованнес Арсенович Геворкян отличился в боях на северном направлении, нанеся врагу значительный урон.

На особо опасных участках доставку продуктов питания и тыловое обеспечение осуществлял майор Тигран Ильичович Арутюнян.

На южном участке, уничтожением вражеских диверсионно-разведывательных групп умело руководили старший лейтенант Рафик Гарикович Калашян, младший сержант Армен Андраникович Мартиросян, лейтенант Хачик Арагацович Хачикян.

Сержант Гурген Геворкович Махтесян вынес из-под огня противника 10 раненых военнослужащих.

В районах активных боевых действий против вражеских диверсионно-разведывательных групп участвовал подполковник Арутюн Патваканович Мнацаканян, который проводил и эффективную морально-психологическую работу с личным составом.

Самоотверженным выполнением боевых заданий отличились рядовые Мамикон Асатрян, Сасун Товмасян, Дима Усикян, Арман Врамович Ирицян.

Сбитое во время артобстрела вооружение и военную технику эвакуировал, а также и передавал своим войскам боеприпасы рабочий-служащий Нвер Ромикович Карамян.