Сержант из-под огня противника вынес 10 раненых военнослужащих: эпизоды героизма
Армия обороны Арцаха продолжает представлять эпизоды героизма из дней войны.
Как передает Арменпресс, АО рассказала и о других героях наших дней. Один из них - сержант Нарек Мясникович Карапетян. В ходе оборонительных боев на юго-востоке страны он уничтожил пять вражеских танков.
На том же участке оборонительной линии сержант Гарник Арманович Карапетян сбил один танк противника, а сержант Ара Варданян - одну боемашину.
Пять танков, принадлежащих вражеским силам, и один “КамАЗ” уничтожил младший сержант Айк Араратович Казарян.
Капитан Ованнес Арсенович Геворкян отличился в боях на северном направлении, нанеся врагу значительный урон.
На особо опасных участках доставку продуктов питания и тыловое обеспечение осуществлял майор Тигран Ильичович Арутюнян.
На южном участке, уничтожением вражеских диверсионно-разведывательных групп умело руководили старший лейтенант Рафик Гарикович Калашян, младший сержант Армен Андраникович Мартиросян, лейтенант Хачик Арагацович Хачикян.
Сержант Гурген Геворкович Махтесян вынес из-под огня противника 10 раненых военнослужащих.
В районах активных боевых действий против вражеских диверсионно-разведывательных групп участвовал подполковник Арутюн Патваканович Мнацаканян, который проводил и эффективную морально-психологическую работу с личным составом.
Самоотверженным выполнением боевых заданий отличились рядовые Мамикон Асатрян, Сасун Товмасян, Дима Усикян, Арман Врамович Ирицян.
Сбитое во время артобстрела вооружение и военную технику эвакуировал, а также и передавал своим войскам боеприпасы рабочий-служащий Нвер Ромикович Карамян.
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