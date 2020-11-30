Три новые марки на тему “Памятники истории и культуры: Памятники истории и культуры Армении”

30 ноября 2020 года “Айпост” выпустил три марки, посвященные теме “Памятники истории и культуры. Памятники истории и культуры Армении”. Как передает Арменпресс, “Айпост” сообщает, что на марке номиналом в 240 драмов изображен Агаракадзорский мост Вайоцдзорской области (XIII век нашей эры). Он расположен на реке Арпа, в 2,5 км к западу от села Агаракадзор. Одноарочный мост действовал до 1970-х годов.

На марке номиналом в 330 драмов изображен монастырь Мармашен Ширакской области (X - XI вв. нашей эры). Монастырь Мармашен расположен на левом берегу реки Ахурян, является одним из красивейших памятников армянской архитектуры. Главная церковь памятника построена Ваграмом Пахлавуни в 988 - 1 029 годах.

На марке номиналом в 350 драмов изображен храм Ереруйк в Ширакской области (VI век нашей эры). Ереруйк - богато декорированная трехнефная базилика.

Марки напечатаны во французской типографии “Cartor” каждая тиражом в 10 000 экземпляров. Автор дизайна марки - художник Ваагн Мкртчян. Вместе с тремя почтовыми марками номиналами в 240, 330, 350 драмов ЗАО “Айпост выпустило и подарочный купон на 120 драмов. Выручка от продажи купонов будет направлена на сохранение памятников истории и культуры Армении.