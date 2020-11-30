Байден намерен назначить Псаки пресс-секретарем Белого дома

Джо Байден намерен назначить бывшую главу пресс-службы Госдепа Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома. Как передает Арменпресс, об этом сообщает штаб демократа.

Как говорится в заявлении на сайте переходной команды, назначения на ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, получат только женщины.

"Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин", — приводятся на сайте слова Байдена.

Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой в адрес Москвы, в частности крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией. По ее мнению, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется "пропагандой". Едва ли не более известная медийная фигура в России, чем у себя на родине, Псаки неоднократно была объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики.

Наиболее известными стали ее высказывания про природный газ, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию", угрозы послать флот США к берегам Белоруссии и традиционное "мне нужно уточнить в офисе".

Администрация действующего президента дала зеленый свет для процедуры передачи власти Байдену. Тем не менее Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах.

Инаугурация следующего президента пройдет 20 января.