Некоторые участки межгосударственной трассы Армения - Арцах труднопроходимы
11:50, 30 Ноябрь, 2020
Автодороги на территории Республики Арцах, в основном проходимы, труднопроходимы некоторые участки межгосударственной трассы из Армении в Арцах.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.
В городах Вайк и Ехегнадзор Вайоц Дзорской области идет снег.
На участке Зангер Сюникской области гололедица. Труднопроходима автодорога Горис-Бердзор. На участке Лисагор-Шуши туман и слабая видимость.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на машинах, снабженных зимними шинами.
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