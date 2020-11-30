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Некоторые участки межгосударственной трассы Армения - Арцах труднопроходимы

Некоторые участки межгосударственной трассы Армения - Арцах труднопроходимы

Автодороги на территории Республики Арцах, в основном проходимы, труднопроходимы некоторые участки межгосударственной трассы из Армении в Арцах.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

В городах Вайк и Ехегнадзор Вайоц Дзорской области идет снег.

На участке Зангер Сюникской области гололедица. Труднопроходима автодорога Горис-Бердзор. На участке Лисагор-Шуши туман и слабая видимость.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на машинах, снабженных зимними шинами.


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