Некоторые участки межгосударственной трассы Армения - Арцах труднопроходимы

Автодороги на территории Республики Арцах, в основном проходимы, труднопроходимы некоторые участки межгосударственной трассы из Армении в Арцах.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

В городах Вайк и Ехегнадзор Вайоц Дзорской области идет снег.

На участке Зангер Сюникской области гололедица. Труднопроходима автодорога Горис-Бердзор. На участке Лисагор-Шуши туман и слабая видимость.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на машинах, снабженных зимними шинами.