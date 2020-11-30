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Джалал Арутюнян в ближайшие 2 - 3 дня выпишется из больницы

Джалал Арутюнян в ближайшие 2 - 3 дня выпишется из больницы

Бывший командующий Армией обороны, герой Арцаха Джалал Арутюнян здоров, его выпишут из больницы через 2 - 3 дня. Об этом Арменпресс сообщил начальник управления информации и общественных связей Министерства обороны Республики Армения Геворг Алтунян.

“Джалал Арутюнян будет выписан из больницы через 2 - 3 дня, продолжится амбулаторное лечение (плановые визиты)”, - сказал Алтунян.

Джалал Арутюнян получил ранение на боевой позиции. 27 октября он был освобожден с должности министра обороны Республики Арцах. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян за выдающиеся заслуги перед Республикой Арцах в деле защиты и безопасности Родины, за отвагу и личное мужество наградил генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна высшим званием Героя Арцаха.


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