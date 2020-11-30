Дело построения Родины - наш общий долг: поздравительное послание начальника Полиции Арцаха

Начальник Полиции Республики Арцах, генерал-майор Ашот Акопджанян направил поздравительное послание по случаю Дня полиции. Как передает Арменпресс, Ашот Акобджанян подчеркнул, что долг всех нас заключается в построении Родины, в ее восстановлении и процветании, усилении экономики и военной силы, восстановлении общенационального единства.

“Уважаемые мои сослуживцы и ветераны Полиции Республики Арцах! В результате широкомасштабной войны, развязанной в сентябре против Республики Арцах, сегодня у нас есть серьезные потери и многочисленные проблемы и трудности. В этом контексте понятно, что в этом году значению и символу этого дня мы не сможем уделить такое же внимание, как в прошлые годы. Перед нашим народом сейчас очень много проблем, которые нужно решать быстро и срочно. Военное положение, объявленное как в Арцахе, так и в Армении, еще в силе. Внешние вызовы и угрозы существованию армянского народа не исчезли. Уважаемые коллеги, в этот послевоенный период, в период кризиса мы все обязаны взяться за дело построения Родины, ее восстановления и процветания, укрепления экономики и вооруженных сил, восстановления национального единства. Мы должны сделать все возможное, чтобы исполнять свои функции и обязанности. Это будет наша дань уважения нашим павшим братьям, друзьям и родным, единственный и адекватный способ отплатить им наш долг. Мы все глубоко скорбим, мы преклоняемся перед нашими 11 товарищами, погибшими на войне, мы молимся о скорейшем выздоровлении более 30 раненых товарищей, надеясь, что однажды они вернутся в наши ряды. Но, как сказал бы Мовсес Горгисян. “Скорбь вечна, если нет борьбы”. С сегодняшнего дня, ради будущего наших друзей и наших детей, мы должны встать на путь борьбы, извлечь урок из ошибок и заново строить наше будущее. Храня в своих сердцах память о героях, павших в боях, давайте приложим все усилия для заветного дела спасения и построения Родины. Я убежден, что и полиция будет играть значительную роль в реализации наших национальных чаяний. Еще раз поздравляю Вас с этим днем. Желаю Вам силы духа, несокрушимой воли, решимости и всего наилучшего. Да защитит Всевышний нас и армянский народ”, - говорится в поздравлении начальника Полиции Арцаха.