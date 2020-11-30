Всего в Арцах вернулись более 23 000 беженцев

Российские миротворцы 29 ноября сопроводили очередную колонну автобусов, которая доставила в Нагорный Карабах беженцев, временно проживающих в Армении. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве обороны РФ.

Из Еревана в Степанакерт вернулась еще одна группа из 1 699 человек. Колонна передвигалась в сопровождении патрульных групп российского миротворческого контингента и военной полиции.

Отмечается, что в общей сложности в Нагорный Карабах на постоянное проживание вернулись более 23 000 беженцев.