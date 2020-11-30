Всего в Арцах вернулись более 23 000 беженцев
10:28, 30 Ноябрь, 2020
Российские миротворцы 29 ноября сопроводили очередную колонну автобусов, которая доставила в Нагорный Карабах беженцев, временно проживающих в Армении. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве обороны РФ.
Из Еревана в Степанакерт вернулась еще одна группа из 1 699 человек. Колонна передвигалась в сопровождении патрульных групп российского миротворческого контингента и военной полиции.
Отмечается, что в общей сложности в Нагорный Карабах на постоянное проживание вернулись более 23 000 беженцев.
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