Российские саперы разминировали около 3 км автодороги Шуши-Лисагор

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России продолжают работы по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Минобороны РФ, подразделения инженерной разведки проводят работы по разминированию на территориях, находящихся в зоне ответственности миротворческого контингента, вблизи населенных пунктов и социальных инфраструктур.

Специалисты центра провели инженерную разведку и удаление взрывоопасных предметов на участке протяженностью около 3 км дороги Шуши-Лисагор.

За сутки было обнаружено более 100 взрывоопасных предметов, которые были доставлены на полигон, оснащенный специальным оборудованием, и уничтожены.

Отмечается, что за все время миротворческой миссии в Нагорном Карабахе инженерные подразделения расчистили территорию более 24 гектаров и более 8 километров дорог, были обнаружены и обезврежены более 750 взрывоопасных предметов.

Боеприпасы, которые невозможно переместить, уничтожается на месте, при полном обеспечении безопасности.

Минобороны РФ отмечает, что российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям и в вопросах возобновления мирной жизни. Инженерные подразделения миротворческих сил помогают восстановить дорожное движение, электроснабжение и водоснабжение социальных объектов и жилых домов.