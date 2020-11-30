Министерство обороны РФ разместило в Степанакерте полевой госпиталь
09:51, 30 Ноябрь, 2020
Министерство обороны Российской Федерации разместило в Степанакерте полевой госпиталь. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на Минобороны РФ.
Отмечается, что накануне медицинское подразделение специального назначения из Еревана было перевезено в Степанакерт. Колонну сопровождали патрульные группы российского миротворческого контингента и военная полиция.
Модули военного госпиталя установлены на территории аэропорта Степанакерта.
Медицинские подразделения специального назначения будут обслуживать российских миротворцев, а также оказывать необходимую медицинскую помощь населению Нагорного Карабаха.
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