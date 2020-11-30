Никол Пашинян о желании Левона Тер-Петросяна и Роберта Кочаряна выехать в Москву в дни войны

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян представил подробности, касающиеся желания первого президента Армении Леона Тер-Петросяна и второго президента Роберта Кочаряна выехать в Москву во время войны. Как сообщает Арменпресс, Пашинян написал об этом на своей странице в Facebook.

“20 октября второй и третий президенты Арцаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян предложили организовать встречу нынешних и бывших руководителей Армении и Арцаха, которая станет выражением национального единства во время войны. После некоторого обсуждения я согласился. Мы договорились, что когда они подадут сигнал о готовности к встрече ушедших в отставку президентов Армении, я встречусь с ними.

Аркадий Гукасян и Бако Саакян на нашей следующей встрече сказали, что в этой идее есть одна тонкость. Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян хотят поехать в Москву, провести там встречи на высшем уровне, а наша встреча будет организована после их возвращения и станет своего рода сбором информации, более содержательным обсуждением ситуации.

Я сказал, что я не против. Даже предоставлю правительственный самолет, пусть поедут, встретятся и вернутся. Однако после моего согласия бывшие президенты Арцаха подняли и другой вопрос. Они сказали, что мне необходимо выступить посредником с президентом России Владимиром Путиным, чтобы он принял Л. Тер-Петросян и Р. Кочаряна в качестве специальных посланников.

Я ответил следующее. Я в постоянном контакте с президентом России. Бывают дни, когда по пять-шесть раз говорю с ним по телефону. Он спросит меня, что такого есть, чего я не могу сказать ему напрямую и говорю это через специальных посланников, и что я должен ему ответить?

Тот же вопрос возник в случае с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, когда ушедшие в отставку президенты Арцаха заявили, что наш министр иностранных дел выступит посредником для того, чтобы Лавров принял наших спецпредставителей. Наш министр иностранных дел также был в постоянном контакте с главой МИД России, их встреча была запланирована в Москве. Лавров задал бы тот же вопрос нашему министру иностранных дел, что он должен был ответить?

Я предложил другой вариант. Тер-Петросян и Кочарян совершат официальный визит в Москву в качестве ушедших в отставку президентов, где они будут гостями бывшего президента России Дмитрия Медведева, который также является заместителем председателя Совета безопасности России, и в рамках визита попытаются организовать встречи вежливости с президентом РФ, с главой МИД и с другими высокопоставленными лицами.

Аркадий Гукасян и Бако Саакян ушли, пообещав обсудить этот вариант с Тер-Петросяном и Кочаряном. Оказалось, что предложенный мной вариант не очень устраивал Кочаряна. Бако Саакян неожиданно сообщил мне, что Тер-Петросян и Кочарян договорились встретиться с Сергеем Лавровым.

В таком случае, чего они хотели от меня? Они уже договорились поехать в Москву и встретиться с ним. Оказалось, что дело было в паспорте Кочаряна, который находится в суде. Я сказал, пусть они обратятся в суд, я попрошу прокуратуру не возражать против возврата паспорта. Так и было. Суд вернул Кочаряну паспорт, но Тер-Петросян и Кочарян не выехали в Москву”, - написал Пашинян.