В Армении автодороги в основном проходимы

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что автодороги на территории республики в основном проходимы. Как передает Арменпресс, со ссылкой на МЧС, дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари, труднопроходимы.

Автодорога Сисиан-Горис также труднопроходима.

В городе Масис Араратской области, в Арагацотнской, Котайкской и в Армавирской областях идет снег.

На перевале Варденяц Гегаркуникской области гололедица.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, в связи с чрезвычайной ситуацией автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.