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“Наполи” с крупным счетом обыграл “Рому”: Мхитарян принимал участие в матче

“Наполи” с крупным счетом обыграл “Рому”: Мхитарян принимал участие в матче

В матче 9-го тура чемпионата Италии “Рома” "на выезде играла  “Наполи”.

Как передает Арменпресс, футболисты “Наполи” отличились продуманной игрой и одержали победу с крупным счетом 4:0. Голы команды Дженаро Гаттузо забили Лоренцо Инсинье, Фабиан Руис, Дрис Мертенс и Маттео Политано.

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян вышел на поле в стартовом составе “Ромы” и отыграл весь матч.

После этого тура “Рома” в турнирной таблице Серии “А” занимает 6-е место. “Наполи”, обойдя “волков”, вышел на 5-е место.


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