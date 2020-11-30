“Наполи” с крупным счетом обыграл “Рому”: Мхитарян принимал участие в матче

В матче 9-го тура чемпионата Италии “Рома” "на выезде играла “Наполи”.

Как передает Арменпресс, футболисты “Наполи” отличились продуманной игрой и одержали победу с крупным счетом 4:0. Голы команды Дженаро Гаттузо забили Лоренцо Инсинье, Фабиан Руис, Дрис Мертенс и Маттео Политано.

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян вышел на поле в стартовом составе “Ромы” и отыграл весь матч.

После этого тура “Рома” в турнирной таблице Серии “А” занимает 6-е место. “Наполи”, обойдя “волков”, вышел на 5-е место.