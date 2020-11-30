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“Арсенал” в Лондоне уступил “Вулверхэмтону”

“Арсенал” в Лондоне уступил “Вулверхэмтону”

В рамках 10-го тура чемпионата Англии по футболу лондонской “Арсенал” на своем поле принял Вулверхэмтон”.

Как передает Арменпресс, игрокам “Вулверхэмтона” удалось добиться преимущества со счетом 1:2. Единственный мяч “пушкарей” забил Габриэл Магальяэс, голы “Вулверхэмтона” забили Педро Нету и Даниэл Поденсе.

После этого тура “Арсенал” в турнирной таблице Премьер-лиги занимает 14-е место, “Вулверхэмтон” - 6-е.


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