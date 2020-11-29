Арман Татоян считает недопустимыми оскорбительные оценки арцахцев в социальных сетях
В своем заявлении Защитник прав человека Армении Арман Татоян счел абсолютно недопустимыми оскорбительные оценки наших соотечественников в Арцахе в социальных сетях.
Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью Офиса Защитника прав человека Армении, в заявлении говорится: "Наше исследование показывает, что допускаются дискриминационные, а в некоторых случаях - даже доходящие до внутренней враждебности выражения. Более того, их часто провоцируют фейковые или подозрительные страницы.
Высокое достоинство и честь армян Арцаха - одни из ярких символов единства всего армянства.
Теперь нам больше чем необходимы солидарность и единство. А эти порочные явления только нагнетают напряжение, создают препятствия для безотлагательного решения существующих проблем.
Дорогие соотечественники!
Прошу вас, не участвуйте в таких «дискуссиях», независимо от того, кто это делает, в каких группах и какие вопросы муссируются (социальные, политические и т.д.)».
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