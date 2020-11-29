Время в Ереване: 11:07:36,   29 Ноябрь

Арман Татоян считает недопустимыми оскорбительные оценки арцахцев в социальных сетях

Арман Татоян считает недопустимыми оскорбительные оценки арцахцев в социальных сетях

В своем заявлении Защитник прав человека  Армении Арман Татоян счел абсолютно недопустимыми оскорбительные оценки наших соотечественников в Арцахе в социальных сетях.

Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью Офиса Защитника прав человека Армении, в заявлении говорится: "Наше исследование показывает, что допускаются  дискриминационные, а в некоторых случаях - даже доходящие до внутренней враждебности выражения. Более того, их часто провоцируют фейковые или подозрительные страницы.

Высокое достоинство и честь армян Арцаха - одни из ярких символов единства всего армянства.

Теперь нам больше чем необходимы солидарность и единство. А эти порочные явления только нагнетают напряжение, создают препятствия для безотлагательного решения существующих проблем.

Дорогие соотечественники!

Прошу вас, не участвуйте в таких «дискуссиях», независимо от того, кто это делает, в каких группах и какие вопросы муссируются  (социальные, политические и т.д.)».


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации