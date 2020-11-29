Участники шествия в Ереване передали письмо в посольство России

Участники шествия, прошедшего в Ереване 29 ноября, в числе которых был и ряд представителей интеллигенции, передали письмо в посольство России.

Как передает Арменпресс, шествие началось с площади Свободы. Согласно заявлению организаторов, озвученному ими раннее, целью акции является поддержка родственников военнослужащих, в частности, в вопросе возвращения пропавших без вести, военнопленных, а также доведение их голоса до сведения международных организаций.