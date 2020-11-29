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Участники шествия в Ереване передали письмо в посольство России

Участники шествия в Ереване передали письмо в посольство России

Участники шествия, прошедшего в Ереване 29 ноября, в числе которых был и ряд представителей интеллигенции, передали письмо в посольство России.

Как  передает Арменпресс, шествие началось с площади Свободы. Согласно   заявлению организаторов, озвученному ими раннее, целью акции является поддержка родственников военнослужащих, в частности, в вопросе возвращения пропавших без вести, военнопленных, а также доведение их голоса до сведения международных организаций.


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