Участники шествия в Ереване передали письмо в посольство России
14:29, 29 Ноябрь, 2020
Участники шествия, прошедшего в Ереване 29 ноября, в числе которых был и ряд представителей интеллигенции, передали письмо в посольство России.
Как передает Арменпресс, шествие началось с площади Свободы. Согласно заявлению организаторов, озвученному ими раннее, целью акции является поддержка родственников военнослужащих, в частности, в вопросе возвращения пропавших без вести, военнопленных, а также доведение их голоса до сведения международных организаций.
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