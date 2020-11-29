Гроссмейстер Карен Григорян выиграл в международном турнире Barbera del Valles

Гроссмейстер Карен Григорян, представляющий Армению, успешно участвовал в испанском международном турнире Barbera del Valles.

Как передает Арменпресс, Григорян, набрав 5,5 баллов из 9 возможных, по дополнительным очкам занял первое место. За ним следуют представители Аргентины и Швейцарии, набравшие столько же очков. Гроссмейстер проиграл только в первом туре.

В международном турнире Barbera del Valles приняли участие 10 шахматистов из Испании, Аргентины, Швейцарии, Израиля и Беларуси.