«Ваагни Сити» обыграл «Двин» с явным преимуществом. Баскетбольная лига А
13:30, 29 Ноябрь, 2020
В очередном туре регулярного чемпионата Армении по баскетболу Лиги А состоявшийся матч между командами «Двин» и «Ваагни Сити» победа была на стороне гостей - со счетом 80-65.
Как сообщает Арменпресс, «Ваагн Сити» выиграл во всех четвертях.
Самым результативным игроком в игре стал Дариус Кларк из «Ваагни Сити» — с 27 очками. Также он 8 раз контролировал отскок мяча от кольца и сделал 4 результативных паса.
После этой победы «Ваагни Сити» лидирует с 25 очками, а «Двин» — на четвертом месте с 21 очком.
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