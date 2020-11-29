«Ваагни Сити» обыграл «Двин» с явным преимуществом. Баскетбольная лига  А

В очередном туре регулярного чемпионата Армении по баскетболу Лиги А состоявшийся матч между командами «Двин» и «Ваагни Сити» победа была на стороне гостей - со счетом 80-65.

Как сообщает Арменпресс, «Ваагн Сити» выиграл во всех четвертях.

Самым результативным игроком в игре стал Дариус Кларк из «Ваагни Сити» — с 27 очками. Также он 8 раз контролировал отскок мяча от кольца и сделал 4 результативных паса.

После этой победы «Ваагни Сити» лидирует с 25 очками, а «Двин» — на четвертом месте с 21 очком.