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Министр ИД Арцаха и министр обороны Армении   отметили важность мер по возвращению военнослужащих

Министр ИД Арцаха и министр обороны Армении   отметили важность мер по возвращению военнослужащих

28 ноября находящийся с рабочим визитом в Ереване министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян встретился с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном.

Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью МИД НКР, Масис Маилян поздравил  Вагаршака Арутюняна со вступлением в должность руководителя министерства обороны РА, особо подчеркнув, что в сложившейся тяжелейшей ситуации это налагает еще большую ответственность.

На встрече стороны коснулись хода реализации миротворческой миссии Российской Федерации, отметив значимость мер, предпринимаемых в сотрудничестве с властями Арцаха с целью обеспечения стабильности в республике и решения сложных задач в гуманитарной сфере.

Министры подчеркнули важность скорейшего осуществления работ по выносу из зоны недавних боев тел армянских военнослужащих, погибших в результате азербайджано-турецкой агрессии против Республики Арцах, выяснению судеб без вести пропавших, освобождению военнопленных, а также заложников.

 


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