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COVID-19: в Армении зарегистрировано 1174 новых случая, выздоровели 885 человек

COVID-19: в Армении зарегистрировано 1174 новых случая, выздоровели 885 человек

По состоянию на 11:00 часов 29 ноября, в Армении было подтверждено 134 768 случаев заболевания коронавирусом, из них 107 364 случаев  выздоровления и 2142 случая  смерти. 24724 пациента в настоящее время проходят лечение от коронавируса. Всего было проведено 509 029 тестов.

Как сообщили  Арменпресс  в Минздраве РА, 28 ноября было проведено 3064 теста, в  результате подтверждены 1174 новых случая заболевания коронавирусом. Сообщается о 21 случае смерти и 885 случаях выздоровления.

Накануне было зарегистрировано 3 случая смерти, когда у пациентов был диагноз  коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев - 538.

 

 

 

 

 

 

 

 

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