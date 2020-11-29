COVID-19: в Армении зарегистрировано 1174 новых случая, выздоровели 885 человек

По состоянию на 11:00 часов 29 ноября, в Армении было подтверждено 134 768 случаев заболевания коронавирусом, из них 107 364 случаев выздоровления и 2142 случая смерти. 24724 пациента в настоящее время проходят лечение от коронавируса. Всего было проведено 509 029 тестов.

Как сообщили Арменпресс в Минздраве РА, 28 ноября было проведено 3064 теста, в результате подтверждены 1174 новых случая заболевания коронавирусом. Сообщается о 21 случае смерти и 885 случаях выздоровления.

Накануне было зарегистрировано 3 случая смерти, когда у пациентов был диагноз коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев - 538.

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