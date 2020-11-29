В рамках 11-го тура чемпионата Испании по футболу "Реал" уступил "Алавесу".

Как передает Арменпресс, в состоявшейся в Мадриде игре, спустя 5 минут после старта, «Алавес» вышел вперед - в счете, отличился Перес. На 49 минуте 2-го тайма гости удвоили преимущество. На этот раз отличился Хоселу. Гол престижа королевского клуба забил Каземиро. "Реал"—"Алавес" - счет 1:2.

После этого тура «Реал» занимает 4-е место в турнирной таблице, а «Алавес» - 9-е.