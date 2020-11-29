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"Реал" уступил "Алавесу"

"Реал" уступил "Алавесу"

В рамках 11-го тура чемпионата Испании по футболу "Реал" уступил "Алавесу".

Как передает Арменпресс, в состоявшейся  в Мадриде игре, спустя 5 минут после старта, «Алавес»  вышел вперед - в счете, отличился Перес.  На 49 минуте 2-го тайма гости удвоили преимущество. На этот раз отличился Хоселу. Гол престижа  королевского клуба  забил Каземиро.  "Реал"—"Алавес" -  счет 1:2.

После этого тура «Реал»  занимает 4-е место в турнирной таблице, а «Алавес» - 9-е.

 

 

 


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