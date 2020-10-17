Анонс мероприятий на 30 ноября
17:32, Ноябрь 28, 2020
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- 17:32 Анонс мероприятий на 30 ноября
- 16:54 ЕСПЧ принял решение о безотлагательном действии в отношении Азербайджана по части 13 пленных
- 16:32 Вывод сирийских наемников из Нагорного Карабаха не включен в трехстороннее заявление: Лемуан
- 16:11 ЕИЦ Армении опровергает информацию о пленении более 10 военнослужащих 27 ноября
- 16:09 Государственные структуры и ОО страны мобилизованы для содействия Армении: госсекретарь ИД Франции
- 15:59 Лемуан обсудил с Пашиняном некоторые пункты заявления о прекращении боевых действий в НК
- 15:39 Франция сотрудничает с ЮНЕСКО по вопросу сохранения историко-культурных объектов НК
- 15:16 В Армении потеплеет
- 15:07 Вагаршак Арутюнян принял завершившего миссию и новоназначенного глав делегации МККК в Армении
- 14:45 В Ереване представители интеллигенции проводят акцию протеста,требуя вернуть армянских пленных
- 14:16 Помочь преодолению гуманитарной катастрофы. Lancet Global Health опубликовал письмо 65 врачей мира
- 13:55 Министры иностранных дел стран-участниц ОДКБ примут участие в видеоконференции 1 декабря
- 13:36 Вопрос о возвращении военнопленных и обмене телами требует безотлагательного решения. Омбудсмен
- 13:02 Эдмон Марукян предлагает создать трехстороннюю комиссию по делам военнопленных
- 13:00 Глава ССС Сасун Хачатрян награжден медалью «Мхитар Гош»
- 12:29 COVID-19: число подтвержденных случаев в Грузии превысило 127 тысяч
- 12:01 Хасан Роухани обвинил Израиль в убийстве известного физика-ядерщика
- 11:59 ГСЧС Арцаха обезвредит бомбы и ракеты в Аскеранском районе и Степанакерте
- 11:36 Армен Саркисян отбыл в Российскую Федерацию с частным визитом
- 11:33 Министр ИД Армении Ара Айвазян встретился с госсекретарем по ИД Франции Лемуаном
- 11:04 COVID-19: в Армении подтверждено 1248 новых случаев. 1330 граждан выздоровели
- 11:02 Власти обязаны объяснить, каковы конкретные решения в связи с границами нашей страны. ЗПЧ
- 10:58 Европейские индексы - 27-11-20
- 10:56 Американские индексы выросли - 27-11-20
- 10:55 Цены на цветные металлы - 27-11-20
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