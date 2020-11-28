ЕИЦ Армении опровергает информацию о пленении более 10 военнослужащих 27 ноября

Сообщение о взятии в плен 27 ноября более 10 армянских военнослужащих попавшее с азербайджанских телеграм-каналов в армянские СМИ, является дезинформацией.

Как передает Арменпресс, Единый информационный центр Армении отмечает, что 27 ноября такого случая не было.

Правительство продолжает работу по возвращению военнопленных, захваченных во время боевых действий.