ЕИЦ Армении опровергает информацию о пленении более 10 военнослужащих 27 ноября
16:11, 28 Ноябрь, 2020
Сообщение о взятии в плен 27 ноября более 10 армянских военнослужащих попавшее с азербайджанских телеграм-каналов в армянские СМИ, является дезинформацией.
Как передает Арменпресс, Единый информационный центр Армении отмечает, что 27 ноября такого случая не было.
Правительство продолжает работу по возвращению военнопленных, захваченных во время боевых действий.
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