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ЕИЦ Армении опровергает информацию о пленении более 10 военнослужащих 27 ноября

ЕИЦ Армении опровергает информацию о пленении более 10 военнослужащих 27 ноября

Сообщение о взятии в плен 27 ноября более 10 армянских военнослужащих попавшее  с азербайджанских телеграм-каналов в армянские СМИ, является дезинформацией.

Как  передает Арменпресс, Единый информационный центр Армении отмечает, что 27 ноября такого случая не было.

Правительство продолжает работу по возвращению военнопленных, захваченных во время боевых действий.

 


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