Государственные структуры и ОО страны мобилизованы для содействия Армении: госсекретарь ИД Франции

Франция выражает поддержку Армении в преодолении сложной ситуации. На это направлена и гуманитарная помощь, доставляемая в Армению из Франции.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил госсекретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан.

«В Армению из Франции было доставлено 25 тонн гуманитарного груза. Вокруг этой акции были мобилизованы как государственные структуры, так и общественные организации, ассоциации и фонды, например, Фонд Анзавура, местные органы власти во Франции. Здесь находится Юрий Джоркаефф, который символизирует наши дружеские отношения. Он с готовностью взял на себя миссию посла доброй воли. Отмечу, что эта мобилизация напоминает мне 1988 год, когда было великое единство в поддержке пострадавшей от землетрясения Армении», - сказал госсекретарь ИД Франции.

Кристина Азнавур, исполнительный директор Фонда Азнавура, сказала, что гуманитарная помощь, доставляемая самолетом из Франции, в основном включает теплую одежду, одеяла, предметы гигиены, медицинское оборудование и расходные материалы, предоставленные фондом Veolia. Гуманитарная помощь также включает материалы для ремонта, они предоставлены организацией«Электрики без границ».

Второй самолет с французской гуманитарной помощью прибыл в Армению 27 ноября. Первый самолет с гуманитарной помощью из Франции прибыл в Ереван 22 ноября. Самолет, арендованный Кризисным центром министерства иностранных дел Франции, доставил медицинское оборудование, лекарства для повышения потенциала системы здравоохранения Армении, а также предметы первой необходимости для перемещенных лиц из Нагорного Карабаха в Армении.