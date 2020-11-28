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Лемуан обсудил с Пашиняном некоторые пункты заявления о прекращении боевых действий в НК

Лемуан обсудил с Пашиняном некоторые пункты заявления о прекращении боевых действий в НК

Правительство Франции изучило трехстороннее заявление, подписанное премьер-министром Армении и президентами Азербайджана и России 9 ноября, и считает, что есть пункты, которые необходимо обсудить.

Как  передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил госсекретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан.

«Мы изучили подписанное 9 ноября соглашение, конечно, в нем есть моменты, которые не были приняты во внимание, и их нужно решать. Это уже политическая сторона. Это, наверное, надо делать в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Вчера я встречался с министром иностранных дел РА Ара Айвазяном, а сегодня — с премьер-министром РА Пашиняном, и  обсуждал все эти вопросы», - сказал Лемуан.

 


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