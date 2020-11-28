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В Армении потеплеет

В Армении потеплеет

Днем 28-го ноября, ночью 29-го ноября, днем 30-го ноября, и  1-2 декабря ожидается погода без осадков.

Как  передает Арменпресс, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает: днем 29-го ноября и ночью 30-го ноябряв отдельных регионах ожидаются осадки.

Ветер северо-восточный с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 30-го ноября повысится на 2-3 градуса.

В Ереване днем 28-го ноября, с 29-30 ноября и с 1-3 декабря ожидается погода без осадков.


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