Вагаршак Арутюнян принял завершившего миссию и новоназначенного глав делегации МККК в Армении

28 ноября министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян принял главу делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении Клэр Мейтро – в связи с завершением миссии, а также новоназначенного руководителя делегации Тьери Рибо.

Как передает Арменпресс, Управление информации и общественных связей Министерства обороны РА сообщает, что в ходе встречи министр обороны отметил, что армянская сторона придает большое значение посредничеству делегации российского миротворческого контингента и Международного комитета Красного Креста за помощь в поисках тел военнослужащих, убитых и раненых в ходе боевых действий на линии соприкосновения Арцах-Азербайджан, а также в выяснении судеб военнопленных и мирных жителей в результате войны, развязанной Азербайджаном с 27 сентября.

Особо была упомянута помощь в поиске пропавших без вести военнослужащих и гражданских лиц в южной и юго-восточных частях арцахско-азербайджанского фронта, в зонах боевых действий, при посредничестве российского миротворческого контингента, делегации МККК.

Глава ереванского офиса МККК поздравил В. Арутюняна со вступлением в должность министра обороны и заверил, что делегация в рамках своих полномочий продолжит выполнение посреднической миссии в направлении организации вышеупомянутого процесса.

Вагаршак Арутюнян высоко оценил деятельность госпожи Мейтро в период ее пребывания в должности и пожелал новоназначенному главе делегации Тьерри Рибо плодотворной работы впериод его дальнейшей миссии.