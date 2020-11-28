В Ереване представители интеллигенции проводят акцию протеста,требуя вернуть армянских пленных

Группа представителей интеллигенции проводит акциюна площади Шарля Азнавура в Ереване, требуя, чтобы международные организации принудили азербайджанскую сторону освободить армянских пленных.

Как передает Арменпресс, организатор акции, продюсер Армен Григорян отметил, что все международные организации требуют заставить азербайджанскую сторону освободить армянских пленных, не допустить позора армянских пленных на параде в Баку, вернуть тела армянских солдат их родственникам.

В своем выступлении актер Грант Тохатян призвал всех поднимать эти вопросы активнее и интенсивнее.

"Независимо от того, сколько наших жалоб поступает в международные суды, мы сможем решить проблему наших ребят за считанные секунды. Начнем же!», - сказал Тохатян.

Протестующие решили организовать шествие 29 ноября в 12:00 – с фотографиями пленных армян в Азербайджане.