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Эдмон Марукян предлагает создать трехстороннюю комиссию по делам военнопленных

Эдмон Марукян предлагает создать трехстороннюю комиссию по делам военнопленных

После беседы с правозащитником АртакомЗейналяном лидер фракции «Просвещенная Армения» Национального Собрания РА Эдмон Марукян заявил, что у них есть новое предложение по вопросувоеннопленных. В частности, предлагается создать трехстороннюю комиссию в составе представителей России, Армении и Азербайджана.

Как  передает Арменпресс, Эдмон Марукян на своей странице в Facebook сообщает, что комиссию следует создать как можно скорее.

«После моего вчерашнего обращения к президенту России по вопросу армянских военнопленных, сегодня в результате беседы с правозащитником АртакомЗейналяном появилось новое предложение. Таким образом, исходя из действительно судьбоносной  ситуации, мы предлагаем создать трехстороннюю комиссию в составе представителей России, Армении и Азербайджана, которая будет посещать военнопленных с обеих сторон, предотвращать возможное жестокое обращение с военнопленными, определять  общее количество задержанных с обеих сторон, реальноеместоположенияи условия содержания. Комиссию следует создать как можно скорее для защиты военнопленных и их немедленного возвращения в семьи», - говорится в записке депутата.

 

 

 


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