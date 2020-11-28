Эдмон Марукян предлагает создать трехстороннюю комиссию по делам военнопленных

После беседы с правозащитником АртакомЗейналяном лидер фракции «Просвещенная Армения» Национального Собрания РА Эдмон Марукян заявил, что у них есть новое предложение по вопросувоеннопленных. В частности, предлагается создать трехстороннюю комиссию в составе представителей России, Армении и Азербайджана.

Как передает Арменпресс, Эдмон Марукян на своей странице в Facebook сообщает, что комиссию следует создать как можно скорее.

«После моего вчерашнего обращения к президенту России по вопросу армянских военнопленных, сегодня в результате беседы с правозащитником АртакомЗейналяном появилось новое предложение. Таким образом, исходя из действительно судьбоносной ситуации, мы предлагаем создать трехстороннюю комиссию в составе представителей России, Армении и Азербайджана, которая будет посещать военнопленных с обеих сторон, предотвращать возможное жестокое обращение с военнопленными, определять общее количество задержанных с обеих сторон, реальноеместоположенияи условия содержания. Комиссию следует создать как можно скорее для защиты военнопленных и их немедленного возвращения в семьи», - говорится в записке депутата.