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Начальник ССС Сасун Хачатрян награжден медалью «Мхитар Гош».

Начальник ССС Сасун Хачатрян награжден медалью «Мхитар Гош».

Президент РА Армен Саркисян подписал указ о награждении начальника Специальной следственной службы РА Сасуна Хачатряна медалью "Мхитар Гош".

Об этом Арменпресс стало известно  с сайта президента РА.

«Принимая за основание ходатайствопремьер-министра и в соответствии со ст. 136 Конституции, а также ч. 1 ст. 5.3 «Закона о государственных наградах и почетных званиях Республики Армения», за значительный вклад в укрепление законности и правопорядка наградить руководителя Специальной следственной службы РА СасунаМгеровичаХачатряна медалью «Мхитар Гош»», - говорится в постановлении.

Другим указом Президента Республики Армения медалью «Мхитар Гош» награжден старший следователь по общим делам Специальной следственной службы Республики Армения АйкМанандян.


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