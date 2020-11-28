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COVID-19: число подтвержденных случаев в Грузии превысило 127 тысяч

COVID-19: число подтвержденных случаев в Грузии превысило 127 тысяч

По последним данным, в Грузии зарегистрировано 4.472 новых случая заражения коронавирусом. Число погибших увеличилось на 34 человека.

Как  передает Арменпресс,по данным официального сайта StopCov, общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет 127.942 человека. Количество восстановленных– 106.328.

Во время пандемии откоронавируса умерли 1.195 человек. 2.076 человек находятся на карантине. 6 286 человек находятся под стационарным контролем.

 

 

 


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