Хасан Роухани обвинил Израиль в убийстве известного физика-ядерщика

Президент Ирана Хасан Роухани осудил убийство известного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, обвинив в этом «сионистский режим».

Как передает Арменпресс со ссылкой на иранское агентство IRNA, Роухани отметил, что это убийство свидетельствует о бессилии врагов Ирана.

«Несомненно, этот террористический акт является свидетельством слабости наших врагов в регионе и на других политических аренах, а также их последовательных поражений против научного развития и возможностей Ирана».

«Наши враги должны знать, что убийство Мохсена Фахризаде не только не подорвет волю иранской молодежи, ученых в их стремлении к научному развитию, но от этого их воля будет более решительной», - сказал он.

По его словам, убийство Мохсена Фахризаде показывает глубину ненависти врагов Ирана, но оно не замедлит научных достижений страны.

В результате покушения в Иране был убит МохсенФахризаде, глава научно-исследовательской и инновационной организации при Министерстве обороны. Как ранее сообщало иранское агентство ISNA, в социальных сетях распространилась информация об убийстве физика в провинции Тегеран.

МохсенФахризаде - один из пяти иранцев, которые были названы одним из 500 самых влиятельных людей в мире по версии ForeignPolicy. Это было не первое покушение на его жизнь.