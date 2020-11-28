Министр ИД Армении Ара Айвазян встретился с госсекретарем по ИД Франции Лемуаном

27 ноября министр иностранных дел РА Ара Айвазян встретился с главой делегации, сопровождающей рейс с гуманитарной помощью, отправляемой из Франции армянам Арцаха, госсекретарем Франции по иностранным делам Жаном-Батистом Лемуаном.

Как передает Арменпресс, МИД Армении сообщает, что, приветствуя членов делегации, министр иностранных дел Айвазян поблагодарил гостя за визит в Армению и солидарность с арцахцамив этот непростой период.

В ходе встречи министр иностранных дел Армении и госсекретарь Франции подчеркнули безотлагательность принятия мер по преодолению гуманитарного кризиса в Арцахе, созданию условий для возвращения перемещенных арцахских армян на родину и защиты их прав. В этом контексте министр иностранных дел Армении поблагодарил правительство и народ Франции за поддержку арцахских армян в этот судьбоносный момент.

Министр Айвазян указал на экспансионистские устремления Турции на Южном Кавказе, оценив их как ключевой фактор в подрыве региональной безопасности и стабильности. В этом контексте обе стороны отметили важность вывода иностранных вооруженных террористов, переброшенных в регион Турцией, с точки зрения международной и региональной безопасности.

Министр иностранных дел РА Ара Айвазян и госсекретарь Франции Жан-Батист Лемуан обменялись мнениями по вопросам адресности защиты прав и интересов армян Арцаха в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. В этом контексте министр Айвазян отметил важность признания права народа Арцаха на самоопределение - как необходимого условия для построения свободного, безопасного и достойного будущего на своей исторической родине.