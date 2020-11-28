COVID-19: в Армении подтверждено 1248 новых случаев. 1330 граждан выздоровели

По состоянию на 28 ноября, в Армении подтверждено 133.594 случая заболевания коронавирусом, 106.479 граждан вылечены.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайтНационального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 24.459 пациентов. За последние 24 часа было проведено 3.358 тестов, всего – 505.965 тестов.

Таким образом, подтверждено 1248 новых случаев заболевания коронавирусом, 1330 человек выздоровели.

В общей сложности, зарегистрирован 2.121 смертельный исход от коронавируса (+ 31). Было зарегистрировано восемь случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев 535.

11 сентября правительство приняло решение заменить введенное в Республике Армения чрезвычайное положение, объявленное 16 марта 2020 года и продленное до 11 сентября, на карантин — с 17:00 11 сентября по 11 января 2021г. включительно.

ЛилитДемурян