Власти обязаны объяснить, каковы конкретные решения в связи с границами нашей страны. ЗПЧ
Офис Защитника прав человека Армении Армана Татояна выступил с заявлением относительно развитии или решений, связанных с границами нашей страны впослевоенной ситуации.
Как передает Арменпресс, в заявлении говорится
«Власти обязаны объяснить и детально представить, какие конкретные события или решения планируются в связи с границами нашей страны после этой войны.
И это они должны сделатьне потому, что они вынуждены нейтрализовать последствия неожиданных событий, связанных с безопасностью нашей страны, или ослабить общественное недовольство этими неожиданными событиями.
Нам необходимо наконец осознать, что речь идет о защите нашего государства, нашего народа, а также о физической безопасности каждого человека.
Нельзя держать общество в состоянии неопределенности, создавать тревожащуюситуацию для людей - особенно для жителей приграничных сел, и тем самым нарушать психический иммунитет, держа людей в постоянном напряжении.
Это прямые обязательства государства - позитивные обязательства перед каждым человеком».
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