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Власти обязаны объяснить, каковы конкретные решения в связи с границами нашей страны. ЗПЧ

Власти обязаны объяснить, каковы конкретные решения в связи с границами нашей страны. ЗПЧ

Офис Защитника прав человека Армении Армана Татояна выступил с заявлением относительно развитии или решений, связанных с границами нашей страны впослевоенной ситуации.

Как  передает Арменпресс, в заявлении говорится

«Власти обязаны объяснить и детально представить, какие конкретные события или решения планируются в связи с границами нашей страны после этой войны.

И это они должны сделатьне потому,  что они вынуждены нейтрализовать последствия неожиданных событий, связанных с безопасностью нашей страны, или ослабить общественное недовольство этими неожиданными событиями.

Нам необходимо наконец осознать, что речь идет о защите нашего государства, нашего народа, а также о физической безопасности  каждого человека.

Нельзя держать общество в состоянии неопределенности, создавать тревожащуюситуацию для людей - особенно для жителей приграничных сел, и тем самым нарушать психический иммунитет, держа людей в постоянном напряжении.

Это прямые обязательства государства - позитивные обязательства перед каждым человеком».


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